У МОЗ розповіли про привілеї для вакцинованих у разі посилення карантину

У МОЗ розповіли про привілеї для вакцинованих у разі посилення карантину

Наразі Міністерство розробляє відповідні норми.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що наразі МОЗ розробляє менш жорсткі норми, які стосуватимуться у разі локдауну вакцинованих громадян.

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Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" 6 вересня.

"Ми зараз переглядаємо карантинні вимоги і карантинні норми. Вони обов'язково будуть. Ми хочемо, щоб до бізнесу або людей (ред. - вакцинованих) застосовувалися менш жорсткі норми, які стосуються карантину. Наприклад, бізнес зможе працювати або не буде регулюватися кількість людей на один квадратний метр, якщо буде йтися про функціонування спортзалів. Такі норми будуть діяти як для вакцинованого робочого персоналу, так і тих людей, які відвідують заклад", - сказав Кузін.

Він додав, що наразі МОЗ розробляє такі норми і найближчим часом планує їх оприлюднити.

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