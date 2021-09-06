У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть ввести локдаун

У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть ввести локдаун

У відомстві заявляють про погіршення ситуації з COVID в Україні.

В переважній кількості областей наразі погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав головний санітарний лікаре Ігор Кузін.

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"Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити " жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - наголосив він.

Перехід до "жовтої" зони Кузін назвав "умовною тривогою щодо того, що кількість потенційних нових випадків буде зростати найближчим часом".

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За словам санлікаря, наразі якоїсь конкретної цифри, за якої в Україні можуть ввести локдаун, немає.

На запитання: чи нам не уникнути локдауну, він сказав: "На моє переконання, що ні. Але якщо ми говоритимемо про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада".

Як повідомлялося,у чотирьох регіонах України показник захворюваності на коронавірус вже не відповідає "зеленій" зоні. Йдеться про Київ, Буковину, Луганську і Херсонську області.

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