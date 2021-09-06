Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 6 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 700.
В Україні станом на ранок 6 вересня зафіксовано 773 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 18 людей, ще 457 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 635 осіб, а інфіковано 773 особи, зокрема, дітей – 62, медпрацівників – 8.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 11 283 особи;
- методом ІФА – 1 879 осіб;
- експрестестами – 9853 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 298 307 осіб;
- одужало – 2 213 177 осіб;
- летальних випадків – 54 001;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 108 589.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.
Коронавірус у Львові та області: статистика на 6 вересня