Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 6 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 6 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 700.

В Україні станом на ранок 6 вересня зафіксовано 773 ​нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 18 людей, ще 457 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 635 осіб, а інфіковано 773 особи, зокрема, дітей – 62, медпрацівників – 8.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 11 283 особи;

методом ІФА – 1 879 осіб;

експрестестами – 9853 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 298 307 осіб;

одужало – 2 213 177 осіб;

летальних випадків – 54 001;

проведено ПЛР-тестувань – 12 108 589.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.

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