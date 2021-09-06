Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 700.
В Украине по состоянию на утро 6 сентября зафиксировано 773 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 18 человек, еще 457 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 635 человек, а инфицировано 773 человека, в том числе детей — 62, медработников — 8.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 11 283 человека;
- методом ИФА — 1 879 человек;
- экспресс-тестами — 9 853 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 298 307 человек;
- выздоровели — 2 213 177 человек;
- летальных исходов — 54 001;
- проведено ПЦР-тестов — 12 108 589.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.
Коронавирус во Львове и области: статистика на 6 сентября