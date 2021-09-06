Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 700.

В Украине по состоянию на утро 6 сентября зафиксировано 773 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 18 человек, еще 457 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 635 человек, а инфицировано 773 человека, в том числе детей — 62, медработников — 8.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 11 283 человека;

методом ИФА — 1 879 человек;

экспресс-тестами — 9 853 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 298 307 человек;

выздоровели — 2 213 177 человек;

летальных исходов — 54 001;

проведено ПЦР-тестов — 12 108 589.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.

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