Газ в Европе подорожал в пять раз: что там происходит и насколько вырастут тарифы в Украине

На фоне роста цен на газ в Европе «Нафтогаз» может ввести новые тарифы и для украинцев.

В начале сентября цены на «голубое топливо» на европейских газовых хабах достигли отметку в 630 долларов за тысячу кубометров. Это является историческим максимумом, столь высоких цен не было еще никогда. За год цены выросли почти в пять раз.

Однако, речь идет лишь о биржевых котировках — это цены, по которым на европейском газовом рынке продаются только остатки газа со срочной поставкой. Большинство сделок заключаются на длительные сроки, и там цены почти вдвое ниже. Поэтому население европейских стран исторический взлет цен не почувствует.

Этого нельзя сказать о украинцах, ведь именно по биржевым котировкам определяется цена на газ, по которой государственный «Нафтогаз» продает его производителям тепла и бытовым потребителям. Поэтому на кошельках украинцев рост биржевых котировок отразится.

ТСН.ua разбирался, почему мировые цены на газ достигли исторического максимума, а также насколько вырастет стоимость «голубого топлива» в Украине в ближайшее время.

Почему стоимость газа «летит» вверх и где ее предел

По данным «Украинской энергетической биржи», по состоянию на 1 сентября газ на европейских хабах стоил от 624,55 до 632,33 доллара за тысячу кубометров. В годовом измерении стоимость голубого топлива выросла более чем 4,5 раза: в сентябре 2020-го газ стоил около 150 долларов за тыс. куб. м.

Цены на газ росли постепенно с июня 2020 года. Тогда на фоне падения цен на нефть до отрицательных значений цены на газ достигли исторического минимума в 60 долларов/тыс. куб. м. В начале июня 2021 года газ на европейских хабах стоил уже 360 долларов за тыс. куб. м, а еще через три месяца его цена взлетела вдвое.

Специалисты по вопросам энергетики приводят ряд факторов, по которым биржевые котировки газа в Европе достигли рекордных показателей.

Как объясняет в комментарии ТСН.ua экономический эксперт Алексей Кущ, первый фактор, из-за которого дорожает «голубое топливо», — глобальный: в рамках Европейского зеленого курса именно газ придет на смену нефти и станет ключевым видом топлива в переходной период, до 2050 года, когда основой энергетического баланса станут возобновляемые источники энергии.

Второй фактор, по словам специалиста, заключается в том, что основной поставщик газа в Европу — Россия — играет в «индивидуальный ОПЕК» на рынке газа: искусственно снижает объемы поставок, тем самым «накручивая» рыночные цены.

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«Россия поставляет в Европу трубный газ через магистральные газопроводы и сжиженный природный газ, себестоимость производства которого в России значительно ниже, чем в других местах. Трубный газ, который дешевле в транспортировке, они пытаются поставлять по прямым контрактам с европейскими странами, тогда как сжиженный, транспортировка которого дороже, — продавать через биржу, где цены всегда выше, чем в долгосрочных контрактах», — объясняет специалист.

По его словам, в прямые газовые контракты легче «зашить» политические требования и политические бонусы. В то же время, за счет сжиженного природного газа России удобнее создавать дефицит на европейских «хабовых» рынках, а вследствие недостатка газа там повышаются цены, что означает дополнительные прибыли для продавца.

«Таким образом Россия заставляет европейских потребителей переходить на прямые долгосрочные контракты. Они оказываются в такой ситуации: либо покупают у России газ по 300 долларов/тыс. куб. м по прямому контракту, или на хабах по 600 долларов/тыс. куб. м», — объясняет Алексей Кущ.

Заместитель директора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в комментарии ТСН.ua отмечает, что биржевые котировки на европейских газовых хабах растут из спекулятивные действий участников рынка.

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«С каждой операции организаторы торгов получают выгоду. Никаких ограничений по спекуляциям — нет. И, наконец, никто, кроме потребителей, в прекращении спекуляций не заинтересован. Тем более, что эти котировки не влияют на цены, по которым получают газ бытовые потребители стран Европы», — говорит специалист.

По словам экспертов, учитывая отсутствие ограничений на газовых биржах, нет и верхней границы, до которой могут вырасти цены на газ в Европе. «Можно создать искусственный дефицит в короткий промежуток времени, например, если будут неблагоприятные климатические условия, очень холодная зима. В таком случае цена на газ может «взлететь» и до 1 — 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров», — добавляет Алексей Кущ.

В то же время, точные цены на газ, которые прописаны в прямых контрактах между европейскими странами и «Газпромом», неизвестны, ведь условия договоров является коммерческой тайной. Как предполагают опрошенные ТСН.ua специалисты, фактические цены на газ в Европе должны быть на уровне 300-400 долларов за тысячу кубометров.

Подорожает ли газ в Украине?

Высокие цены на газ на европейских хабах, по словам специалистов, не отразятся на кошельках европейских бытовых и промышленных потребителей. В отличие от украинцев, которые точно почувствуют исторические цены на газ в Европе, — цена на «голубое топливо» в Украине привязана именно к биржевым котировкам. Поэтому их рост почувствуют как рядовые потребители газа, так и промышленность.

По данным «Украинской энергетической биржи», оптовые цены на газ в Украине уже значительно выросли: в августе 2021 года оптовая цена на «голубое топливо» была на уровне 15,6 тыс. грн/тыс. куб. м. Это вдвое выше, чем было в марте этого года, когда кубометр газа стоил 7,5 тыс. грн/тыс. куб. м, и в четыре раза выше, чем было год назад — в августе 2020-го газ стоил 4,2 тыс. грн/тыс. куб. м.

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Кроме того, в этом году, по словам специалистов, Украина может столкнуться с дефицитом газа: за высоких цен, которые были в Европе летом, украинские трейдеры не закупали большие объемы в надежде продать их зимой по более выгодной цене.

«Трейдеры имеют таком перепродаже от 100% до 200% в зависимости от сезона. Но в этом году газ подорожал уже летом, и они понимали, что в этом году не будет такой маржи между летними, осенними и зимними ценами. Поэтому они закупали только те объемы, которые были необходимы, чтобы закрыть поставки по своим контрактам», — говорит Алексей Кущ.

«Внутренние цены в Украине привязаны к самым высоким спекулятивным ценам в мире. А государство, вместо того, чтобы привязать цены к внутренним индикаторам, игнорирует этот факт. Потому что чем выше будут цены на газ в гривне, тем выше будет объем ВВП», — добавляет Геннадий Рябцев.

Заоблачные цены и газовый шантаж: что ждет украинского потребителя

Опрошенные ТСН.ua специалисты прогнозируют, что цены на «голубое топливо» для бытовых потребителей тоже вырастут, но отразится это на кошельках украинцев в следующем году. Вместе с тем могут вырасти цены и на отопление.

По словам Алексея Куща, государственный «Нафтогаз» может использовать ситуацию с ростом цен на европейских газовых хабах, побуждая предприятия тепловой генерации заключать с ними долгосрочные контракты по фиксированной, относительно низкой цене.

«Для них ситуация идеальна: все боятся заоблачных цен в 15-20 тыс. грн/тыс. куб. м, и потому, когда «Нафтогаз» предлагает «тепловикам» контракт по 7-8 тыс. грн/тыс. куб. м, они это воспринимают как великое благо. Его там на самом деле нет, ведь реальная, справедливая цена на газ собственной добычи, которым оперирует «Нафтогаз» должен быть на уровне 3 тыс. грн/тыс. куб. м. Поэтому долговременные контракты обеспечат «Нафтогазу» рентабельность в более чем 200%», — объясняет специалист.

В то же время, цены на газ для населения вырастут не сразу. До апреля 2022 года подавляющее большинство украинцев платит по годовым контрактам, на которые автоматически их перевели газопоставщики в конце прошлой весной. Так, например, тариф для клиентов «Нафтогаза» с прошлой весны — 7,96 грн/куб. м.

Однако, с апреля следующего года цены на газ изменятся. Уже сейчас месячные предложения от газоснабжающих компаний, которые рассчитываются регулярно, почти вдвое выше, чем летние, которые рассчитывались весной, и на несколько гривен выше, чем предыдущие, августовские цены.

К примеру, поставщик «Киивгазенерджи» предлагает на сентябрь цену в 19,80 гривни за кубометр, тогда как на август его цена составила 15,76 грн за кубометр, «Черкассы газзбут» установил цену в 16,76 грн/куб. м, а «Умань газзбут» — 16,78 грн/куб. м.

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По словам Алексея Куща, «Нафтогаз», клиентами которого являются более миллиона домохозяйств, может использовать высокие цены на газ в Европе в качестве аргумента для повышения годового тарифа на «голубое топливо» для бытовых потребителей на следующий год. Тогда, по его словам, цена будет уже не 7-8 грн/куб. м, а, например, 10-12 грн/куб. м.

Соглашается с этим и Геннадий Рябцев, добавляя, что если государство не откажется от привязки внутренних цен к европейским биржевым котировкам, цены на «голубое топливо» для украинцев взлетят пропорционально росту цен на европейских хабах.

Он выразил надежду, что будет реализовано решение Совета нацбезопасности и обороны «О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере», где одним из пунктов было «создание справедливой методики расчета цен на газ».

«Что это значит, я не знаю, но надеюсь, что в стоимость газа для украинских потребителей будет включена цена газа внутренней добычи. Иначе для украинских потребителей цена вырастет так же, как спекулятивные котировки в Европе», — говорит специалист.

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