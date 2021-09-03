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Курс доллара и евро на 6 сентября

Курс доллара и евро на 6 сентября

Фото: pixabay.

Стоимость доллара составляет 26,92 грн, а евро — 31,96 грн.

В понедельник, 6 сентября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 6 сентября:

  • Доллар США — 26,92 грн (минус 10 коп.).
  • Евро — 31,96 грн (минус 4 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 3 сентября:

  • Доллар США — 27,00/27,08 грн.
  • Евро — 31,80/31,95 грн.

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