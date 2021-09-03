Курс доллара и евро на 6 сентября

Стоимость доллара составляет 26,92 грн, а евро — 31,96 грн.
В понедельник, 6 сентября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 6 сентября:
- Доллар США — 26,92 грн (минус 10 коп.).
- Евро — 31,96 грн (минус 4 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 3 сентября:
- Доллар США — 27,00/27,08 грн.
- Евро — 31,80/31,95 грн.
Читайте также:
- Курс доллара осенью: насколько еще укрепится гривна и что будет с валютой до конца года.
- Что будет с ценами осенью: как подорожают продукты, коммунальные услуги и топливо.
- Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше.