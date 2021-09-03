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Курс долара і євро на 6 вересня

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публікації
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Курс долара і євро на 6 вересня

Фото: pixabay.

Вартість долара становить 26,92 грн, а євро – 31,96 грн.

У понеділок, 6 вересня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 6 вересня:

  • Долар США – 26,92 грн (мінус 10 коп.).
  • Євро – 31,96 грн (мінус 4 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 3 вересня:

  • Долар США – 27,00/27,08 грн.
  • Євро – 31,80/31,95 грн.

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