Курс долара і євро на 6 вересня

Вартість долара становить 26,92 грн, а євро – 31,96 грн.
У понеділок, 6 вересня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 6 вересня:
- Долар США – 26,92 грн (мінус 10 коп.).
- Євро – 31,96 грн (мінус 4 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 3 вересня:
- Долар США – 27,00/27,08 грн.
- Євро – 31,80/31,95 грн.
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