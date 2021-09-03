Курс долара і євро на 6 вересня

Курс долара і євро на 6 вересня

Вартість долара становить 26,92 грн, а євро – 31,96 грн.

У понеділок, 6 вересня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 6 вересня:

Долар США – 26,92 грн (мінус 10 коп.).

Євро – 31,96 грн (мінус 4 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 3 вересня:

Долар США – 27,00/27,08 грн.

Євро – 31,80/31,95 грн.

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