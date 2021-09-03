Молодик у Діві 7 вересня: що на нас чекає в цей час

Молодик у Діві 7 вересня: що на нас чекає в цей час

Молодик відбудеться о 3:52 за київським часом.

Нумерологічно сімка — це число в ряду простих чисел, яке в собі об'єднує 3 і 4, що надає енергетиці сімки здатність прагнути, пізнавати щось нове, обмінювати інформацією і енергією (трійка), але не відриваючись від того, що вже досягнуто і вважається традиційним і прийнятним (четвірка). За методом аналогії, сімку можна зіставити з поняттям "Наука", як прагнення розвинути те, що вже напрацьовано. Але у базі минулих досягнень і встановленої стабільності (четвірка), є перспектива нового розвитку (трійка), розповідає астрологиня Марина Скаді.

Семикінечна зірка — фігура, створена в об'ємі, шляхом з'єднання семи точок, дуже складна для сприйняття, але має стосунок до семи видимих планет Сонячної системи (септенера). Так само як і 7 нот, 7 днів тижня і 7 основних відтінків кольорів. Ключові слова — винаходи, переміщення на великі відстані, закордон.

Головне сприятливе значення числа 7 — вміння думати. По-справжньому. Тобто, ставити перед собою якесь запитання, а потім, використовуючи логіку, ерудицію і проникливість, знаходити відповідь. Знак зодіаку Діва має схожі якості — це знак інтелекту, логіки, практичних знань. Число сім — це вібрація "Майстра", який все вміє, і досягає всього саме так, як задумав.

Молодик 7 вересня відбудеться у вівторок, це день Марса — планета впливає на рівні інстинктів і емоцій. До 15 вересня Марс перебуває в знаку Діви, що підсилює амбітність, активність, прилив енергії і життєвих сил. Саме Марс дає нам заряд енергії та імпульс до досягнення мети.

Управителем знаку Діви є Меркурій, який рухається у знаку Терези, який характеризує соціальні взаємини. У найближчі 2 тижні після Молодика на перший план виступають юридичні питання, суперечки, переговори за контрактами, партнерство, офіційні союзи і спільні проєкти. Будь-які самостійні дії в цей час зажадають допомоги інших людей. Партнерство та спільні підприємства виявляються успішними і взаємовигідними.

Молодик 7 вересня в Діві спонукає продовжувати рухатися попри труднощі. Залиште негатив, старе і безперспективне осторонь і активно починайте працювати над своїми проєктами. Можливо, ви вже пройшли певний етап у просуванні своїх інтересів, але результати виявилися не дуже хороші. Спробуйте новий підхід до вирішення завдання. Можливо, вам потрібно дещо вдосконалити в роботі. Закон Всесвіту — ви отримуєте те, що даєте. Меркурій — управитель Молодика — в Терезах закликає до взаємовигідної співпраці, взаємної користі.

Діва — мутабельний знак зодіаку стихії Земля. Це матерія, реальні дії, що допомагають зберегти отримане найбільш оптимальним і практичним способом. Важливість знань і навичок, системності, дрібниць і деталей, умінь і професійних здібностей описує мутабельну якість Діви, яка готує новий етап.

Молодик — це з'єднання Сонця і Місяця. Об'єднуючись, сонячний і місячний принципи змушують всіх нас замислюватися про життєве призначення — Сонце — і духовну наповненість — характеризує Місяць. Молодик символізує початок циклу, є сприятливим для будь-якого старту. Якщо ви давно відкладали будь-які починання, настав час це зробити. Молодик у Стихії Землі — дуже хороший показник, більш того, Марс в цьому знак у, а Меркурій в комфортному становищі — в знаку Терези. У найближчі 2 тижні потрібно зробити лише перший крок в напрямку своєї мети, і Всесвіт направить те оточення, яке допоможе досягти бажаного результату.

Якщо в особистому житті зависли і тягнуть вниз стосунки, а можливо, партнери постійно підводять своєю необов'язковістю, значить настав час позбутися від токсичних людей, очистити свій простір. Молодик в Діві дасть хорошу можливість піти без жалю і саме розставання мине легко. Для тих, хто перебуває в сварці, з'явиться шанс налагодити стосунки. Найближчими днями після Молодика можливе примирення.

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Особливо сприятливий Молодик 7 вересня для представників земних знаків — Діва, Козоріг, Телець — у вашому житті відбудуться конструктивні зміни, зможете почати багато з чистого аркуша. Деякі ваші бажання будуть реалізовані найближчим часом, ви впритул наблизитися до втілення вашої мрії. Відбудеться усвідомлення багатьох життєвих питань, ви відчуєте, що якість вашого життя значно покращилася.

Період від Молодика 7 вересня до повного місяця 21 вересня вдалий для Раків і Скорпіонів — лад у справах, у взаєминах, сприяє гармонійному внутрішньому стану, активізується ваш інтелектуальний і творчий потенціал. У професійній сфері для вас відкриються нові перспективи. Якщо ви давно очікуєте підвищення на посаді або надбавки до зарплати, то швидше за все, це станеться у вересні 2021 року.

Представники знаку Риби постануть перед вибором — опозиція Молодика до вашого Сонця закликає вас до компромісу, прийняття точки зору партнера, часом, доводиться підлаштовуватися, жертвувати своїми інтересами. Але тільки завдяки оточенню ви зможете втриматися на плаву, підготувати плацдарм для подальших успіхів. Дуже скоро настане свято у вашому житті — Юпітер, планета великого щастя в астрології, майже весь 2022 рік рухатиметься у вашому знаку. А значить, везіння і талан дуже скоро вам усміхнуться.

Напруженість відчувають Близнята і Стрільці. Сутички з начальством можуть зіпсувати кар'єру, робочий процес супроводжується сварками і невдоволенням, різними труднощами і перешкодами. Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних стосунків, а також взаєм ин із дітьми. Проте, якщо вам вдасться приборкати свої емоції і контролювати висловлювання, то зможете домогтися гідних результатів в найближчі 2 тижні.

Нейтральний період для Левів, Терезів, Водоліїв і Овнів — дослухайтеся до загальних рекомендацій і покращуйте якість свого життя. Можливі деякі зволікання, коливання ситуації в той чи той бік, але загалом фон подій до повного місяця 21 вересня спокійний. Враховуйте рекомендації про транзити Венери з Терезах і Скорпіона, а також астрологічну погоду на вересень — це допоможе побачити чіткішу картину і спланувати свої дії.

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