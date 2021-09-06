Прогноз погоди на 6 вересня: в Україні буде прохолодно, але сухо

Прогноз погоди на 6 вересня: в Україні буде прохолодно, але сухо

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У понеділок, 6 вересня, в Україні припиняться дощі, але буде прохолодно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. На території сьогодні буде без опадів. Вітер східних напрямків 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +19-21 градус. Прохолодніше на півдні: повітря прогріється до +20.

У Києві 6 вересня буде прохолодно і хмарно. Вдень опадів не прогнозують. Швидкість західного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів піднімуться до 17 градусів тепла.

Як повідомлялося, і спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.

Якою буде погода найближчими днями та впродовж осені

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