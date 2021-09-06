Прогноз погоди на 6 вересня: в Україні буде прохолодно, але сухо

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
У понеділок, 6 вересня, в Україні припиняться дощі, але буде прохолодно.
Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. На території сьогодні буде без опадів. Вітер східних напрямків 5-10 м/с.
В Україні температура повітря вдень становитиме +19-21 градус. Прохолодніше на півдні: повітря прогріється до +20.
У Києві 6 вересня буде прохолодно і хмарно. Вдень опадів не прогнозують. Швидкість західного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів піднімуться до 17 градусів тепла.
Як повідомлялося, і спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.