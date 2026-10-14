У Болгарії знищили більшість антен Starlink, які використовують в Україні

Антени Starlink. Ілюстративне зображення / © Facebook Івайла Мірчева

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Поблизу Софії в Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен супутникового зв’язку Starlink, які забезпечують комунікацію із супутниками компанії SpaceX. Ця система, зокрема, активно використовується Силами оборони України.

Про інцидент повідомив болгарський політик Івайло Мірчев, співголова проєвропейської партії «Да, Болгарія!», у своєму дописі в соцмережі Facebook.

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За словами Мірчева, двоє чоловіків у масках навмисно підпалили обладнання на секретному об’єкті поблизу болгарської столиці. Політик звернув увагу, що про подію, за його твердженням, не повідомляли ані Міністерство внутрішніх справ Болгарії, ані засоби масової інформації.

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«Двоє чоловіків у масках підпалили 11 із 17 антен SpaceX для зв’язку із супутниками Starlink», — написав Мірчев.

Він поставив під сумнів ефективність роботи болгарських спецслужб у протидії можливим диверсіям. За словами політика, лише за кілька днів до інциденту на засіданні Консультативної ради з національної безпеки керівник Державного агентства національної безпеки запевняв його, що контррозвідка активно протидіє саботажу, який може бути пов’язаний із Росією.

Мірчев разом із колегою Божидаром Божановим направив депутатські запити до Державного агентства національної безпеки та Міністерства внутрішніх справ, вимагаючи пояснити обставини події. Зокрема, політик хоче з’ясувати, чи попереджали болгарські служби про можливу підготовку диверсії, чи знали вони про загрозу для об’єкта та чому не вдалося запобігти підпалу.

Він також пообіцяв надати додаткову інформацію в парламенті.

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Як повідомляє видання Sofia Globe, після оприлюднення заяви Мірчева прем’єр-міністр Болгарії повідомив, що розслідування підпалу триває. За його словами, передчасне розголошення встановлених спецслужбами та поліцією даних може завадити його успішному завершенню

Нагадаємо, що інцидент у Болгарії стався на тлі попереднього випадку в Польщі. Наприкінці вересня там вогонь пошкодив електрообладнання та генератор, необхідні для роботи станції Starlink, яка забезпечує зв’язок для України.

У Німеччині за запитом польських спецслужб затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції. Польська влада вважає, що за диверсією можуть стояти російські спецслужби.

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