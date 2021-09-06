Народні прикмети, обряди і звичаї 6 вересня

Сичі кричать перед тривалою негодою.

6 вересня церква та віряни вшановують пам'ять священномученика Євтихiя, учня апостола Йоана Богослова, перенесення мощей святителя Петра, митрополита Київського, всiєї Русі чудотворця, мученика Татіона, мучениці Сіри, дiви Персидської, преподобного Георгiя Лимніота, Рівноапостольного Косьми Етолійського.

6 вересня: церковне свято

Святий Євтихій — ранньохристиянський святий, учень Івана Богослова, єпископ Себастії.

Євтихій народився в регіоні Фригії (тепер у Туреччині) у першому столітті. Почувши про Христа Спасителя, він став учнем апостола Івана Богослова, а пізніше помічником і трудівником святого апостола Павла. Він був висвячений на єпископа Себастії (пізніше перейменовано на «Самарія») в Палестині, проповідував Євангелію в багатьох місцях, знищував храми ідолів.

Перетерпівши ув'язнення і тортури за Христову віру, закінчив Євтихій своє праведне життя у глибокій старості в рідному місті Себастя. Деякі дослідники вважають, що він загинув мученицькою смертю на початок II століття.

6 вересня: народні традиції

Якщо дощовий день, то погожа осінь і щедрий урожай наступного року.

6 вересня: що варто зробити

"Євтихій – тихі зорі" – так в старовину називали цей день. Тому на Євтихія в ліс не ходили, боялися заблукати або зустрітися з лісовиком. Люди намагалися не йти далеко від будинку, остерігалися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.

6 вересня: що категорично заборонено

косити траву;

лягати спати до заходу сонця.

6 вересня: українські народні прикмети

Сичі кричать перед тривалою негодою.

Якщо журавлі пізніше звичайного відлітають у вирій та ще й при західному вітрі — зима запізниться.

Восени довго не зникають мухи — осінь буде протяжною і сніг ляже пізно.

Бджоли щільно затягують вічка у вуликах прополісом — на холодну зиму.

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