Астрологічний прогноз на 6 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: найнебезпечніший день місячного календаря, коли на полювання виходить всіляка нечисть — відьми, чаклуни, чорні маги, лісовики і потвори. Убезпечити людину може позитивне мислення і яскраве світло в будинку. Не можна ходити по вулицях в темний час доби, спілкуватися з токсичними людьми, віддаватися похмурим думкам і безпричинній тузі.

Символ дня: спрут.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 2.

Колір дня: червоний.

Камені дня: чорні перли, перламутр, білий опал, кольорова яшма.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: на перший план вийдуть хвороби психіки: людина легко може стати неврівноваженою, впасти в депресію і безпричинну нудьгу. Також велика ймовірність загострення хронічних захворювань — реагувати на це бажано блискавично, згадуючи про рекомендації лікаря.

Слова дня: обережність понад усе.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і відносини дня: в жодному разі не можна реєструвати шлюб — щасливим він не буде.

Містика дня: ворожити можна тільки в крайньому випадку — його результати навряд чи потішать.

Табу дня: категорично не рекомендується вплутуватися в авантюри, навіть якщо вони будуть здаватися незначними.

Які люди народжуються цього дня: про тих, хто з'являється на світ цього дня, кажуть, що вони є людьми настрою. Головними в їхній поведінці є емоції, а не розум, через що вони часто справляють враження істеричних і неврівноважених людей. Їхнє головне життєве завданння — навчитися відрізняти добро від зла, вони їх дуже часто плутають.

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