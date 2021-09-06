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Астрологический прогноз на 6 сентября

Астрологический прогноз на 6 сентября

Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Прогноз дня: самый опасный день лунного календаря, когда на охоту выходит нечисть всех мастей – ведьмы, колдуны, черные маги, лешие и кикиморы. Обезопасить человека может позитивное мышление и – яркий свет в доме. Нельзя ходить по улицам в темное время суток, общаться с токсичными людьми, предаваться мрачным мыслям и беспричинной тоске. 

Символ дня: спрут. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 2. 

Цвет дня: алый. 

Камни дня: черный жемчуг, перламутр, белый опал, цветная яшма. 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка. 

Болезни дня: на первый план выйдут болезни психики: человек легко может стать неуравновешенным, впасть в депрессию и беспричинную хандру. Также велика вероятность обострения хронических заболеваний – реагировать на это желательно молниеносно, вспоминая о рекомендациях лечащего врача. 

Слова дня: осторожность превыше всего. 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: ни в коем случае нельзя регистрировать брак – счастливым он не будет. 

Мистика дня: гадать можно только в самом крайнем случае – результаты ворожбы вряд ли порадуют. 

Табу дня: категорически не рекомендуется ввязываться в авантюры, даже если они будут казаться незначительными. 

Какие люди рождаются в этот день: о тех, кто появляется на свет в этот день, говорят, что они являются людьми настроения. Главенствующими в их поведении являются эмоции, а не разум, из-за чего они часто производят впечатление истеричных и неуравновешенных людей. Их главная жизненная задач – научиться отличать добро от зла, они их очень часто путают. 

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