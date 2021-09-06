6 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

6 сентября празднуют неофициальный праздник День чтения книг.

Какой сегодня день

В понедельник, 6 августа, в мире отмечают День чтения книг. В Болгарии в этот день отмечают День объединения, в Пакистане — День обороны или День армии, в США — Национальный день кофейного мороженого.

День чтения книг / Credits

Памятные даты 6 сентября

1716 — в Бостоне закончилось строительство первого американского маяка.

1770 — началось строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Александровск (ныне Запорожье).

1776 (ночь на 7 сентября) — во время войны североамериканских штатов за независимость американская субмарина Turtle провела первую в мире подводную атаку (попытка подорвать британский корабль Eagle).

1852 — в Манчестере открыта первая бесплатная библиотека Великобритании.

1885 — Княжество Болгария и полуавтономная область Османской империи Восточная Румелия объявили о своем объединении.

1891 — сойдя с парохода "Орегон" в порту Квебек, уроженцы с. Небылив Иван Филиппов и Василий Елиняк начали волну украинской эмиграции в Канаду.

1928 — утверждено новое украинское правописание ("скрипниковское"), который действовал до 1933 года.

1939 — Третий Рейх оккупировал Краков.

1952 — в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве.

Церковный праздник сегодня 6 сентября

6 августа православная церковь чтит память святого апостола Евтихия. Священномученик Евтихий, ученик святых апостолов Иоанна Богослова и Павла; живший в I — начале II в., происходил из города Севастии Палестинской (ныне — территория современной Турции). Хотя святой Евтихий и не причислен к лику 70 апостолов, но получил наименование апостола за свой труд вместе со старшими апостолами, которыми он был поставлен епископом.

Услышав проповедь о Христе Спасителе, святой Евтихий сначала стал учеником апостола Иоанна Богослова, а затем, встретившись с апостолом Павлом, проповедовал вместе с ним в разных странах. Святому Евтихию пришлось испытать много мучений: его мучили голодом, строгали тело железом, бросали в огонь и на съедение зверям. Однажды на святого был выпущен лев, который привел всех в ужас тем, что воздал хвалу Творцу, заговорив человеческим голосом. Свой подвиг священномученик Евтихий окончил в родном городе, где был усечен мечом в начале II века.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя ходить в лес, потому что можно заблудиться и встретить лешего

Нельзя смотреть на восходящее солнце, чтобы не навлечь на себя несчастье

Нельзя возиться с тестом, выпекать или жарить пирожки

Нельзя ходить мимо кладбищ

Приметы на 6 сентября

На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз созревали, и важно было успеть собрать их.

Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Синица кричит 6 сентября — вскоре прибудет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

Черные тучи солнце закрыли — к похолоданию.

Сильный ветер 6 сентября — к несчастью.

Увидеть красный цветок в лесу или странствующий огонек — к беде.

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Именины 6 сентября

День ангела (именины) сегодня, 6 сентября, отмечают Арсений, Георгий, Михаил, Максим, Петр.

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