52-летняя Надежда Матвеева в бикини шокировала фигурой

Знаменитость ошеломила видом.
Украинская телеведущая Надежда Матвеева шокировала пользователей своей фигурой.
52-летняя знаменитость улетела на Кипр, откуда показала несколько пляжных кадров. Звезда продемонстрировала подтянутое тело в красочном бикини, стоя на камнях на фоне моря. Так, Надежда похвасталась стальным прессом и стройными ножками.
"Осень на Кипре прекрасна! Мне нравятся каменистые природные пирсы на пляжах Паралимни. Синева воды и нежность солнца, а вы предпочитаете песок, гальку или камни рядом с морем?" — написала она.
Ошарашенные фанаты едва не потеряли дар речи от вида кумира. В комментариях пользователи засыпали Матвееву комплиментами.
- Как тростиночка на ветру. Такая стройняшка
- На Кипре прекрасны вы! Сногсшибательно выглядите, браво
- Надежда, выглядите суперски!
- Форма — огонь
Напомним, ранее 52-летняя Надежда Матвеева в мини-юбке похвасталась стройными ножками. Звезда поделилась своим любимым увлечением.