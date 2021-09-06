52-летняя Надежда Матвеева в бикини шокировала фигурой

Знаменитость ошеломила видом.

Украинская телеведущая Надежда Матвеева шокировала пользователей своей фигурой.

52-летняя знаменитость улетела на Кипр, откуда показала несколько пляжных кадров. Звезда продемонстрировала подтянутое тело в красочном бикини, стоя на камнях на фоне моря. Так, Надежда похвасталась стальным прессом и стройными ножками.

Надежда Матвеева в бикини / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Осень на Кипре прекрасна! Мне нравятся каменистые природные пирсы на пляжах Паралимни. Синева воды и нежность солнца, а вы предпочитаете песок, гальку или камни рядом с морем?" — написала она.

Надежда Матвеева в бикини / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Ошарашенные фанаты едва не потеряли дар речи от вида кумира. В комментариях пользователи засыпали Матвееву комплиментами.

Как тростиночка на ветру. Такая стройняшка

На Кипре прекрасны вы! Сногсшибательно выглядите, браво

Надежда, выглядите суперски!

Форма — огонь

Напомним, ранее 52-летняя Надежда Матвеева в мини-юбке похвасталась стройными ножками. Звезда поделилась своим любимым увлечением.

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