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52-летняя Надежда Матвеева в бикини шокировала фигурой

52-летняя Надежда Матвеева в бикини шокировала фигурой

Надежда Матвеева / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Знаменитость ошеломила видом.

Украинская телеведущая Надежда Матвеева шокировала пользователей своей фигурой.

52-летняя знаменитость улетела на Кипр, откуда показала несколько пляжных кадров. Звезда продемонстрировала подтянутое тело в красочном бикини, стоя на камнях на фоне моря. Так, Надежда похвасталась стальным прессом и стройными ножками.

Надежда Матвеева в бикини / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
Надежда Матвеева в бикини / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Осень на Кипре прекрасна! Мне нравятся каменистые природные пирсы на пляжах Паралимни. Синева воды и нежность солнца, а вы предпочитаете песок, гальку или камни рядом с морем?" — написала она.

Надежда Матвеева в бикини / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
Надежда Матвеева в бикини / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Ошарашенные фанаты едва не потеряли дар речи от вида кумира. В комментариях пользователи засыпали Матвееву комплиментами.

  • Как тростиночка на ветру. Такая стройняшка
  • На Кипре прекрасны вы! Сногсшибательно выглядите, браво
  • Надежда, выглядите суперски!
  • Форма — огонь

Напомним, ранее 52-летняя Надежда Матвеева в мини-юбке похвасталась стройными ножками. Звезда поделилась своим любимым увлечением.

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