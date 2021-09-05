Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда силы будут на исходе

Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда силы будут на исходе

День, когда силы у людей на исходе и они не в состоянии противостоять темной энергетике, которая господствует в это время.

Неудивительно, что настроение неуклонно падает вплоть до депрессии, а у особо впечатлительных и восприимчивых людей могут возникнуть проблемы с психикой – например, разовьется мания преследования. Избежать этого можно, сведя общение с окружающими до минимума и не покидая без особой нужды стен своего жилья.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 сентября для Овнов

Нежелательно не только переносить слухи и сплетни, но и просто слушать их – следствием такого поведения может стать серьезная ссора с человеком, которого непосредственно касается это злословие.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 сентября для Тельцов

Не стоит искусственно подстегивать свой организм, заставляя его работать в привычном режиме – сегодня необходимо дать ему возможность отдохнуть и сосредоточиться на решение нетрудоемких вопросов.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 сентября для Близнецов

Выполняя намеченную на этот день работу – например, заканчивая работу над статьей или сводя дебет с кредитом отчет, не спешите представлять их на суд начальства – мелкая неточность может испортить впечатление от работы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 сентября для Раков

Сложный рабочий проект чреват возникшими на пустом месте сложностями и так называемыми подводными камнями, поэтому лучше отложить их на другой день, а сегодня заняться решением второстепенных вопросов.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 сентября для Львов

В ссоре двух близких вам людей необходимо держать нейтралитет, если, конечно, вы не хотите, чтобы в произошедшем обвинили именно вас – к тому же, вы рискуете рассориться с ними раз и навсегда.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 сентября для Дев

Услышав резкое замечание со стороны кого-то из посторонних людей, постарайтесь взять себя в руки и не реагировать не него – в противном случае вы потратите массу энергии, которая необходима для жизни и работы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 сентября для Весов

Ни при каких условиях не стоит вступать в споры с начальством – даже если оно заведомо неправо, стоит сделать вид, что вы этого не замечаете, иначе в будущем вам будет очень трудно с ним работать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 сентября для Скорпионов

Вместо того, чтобы срывать плохое настроение на окружающих, постарайтесь выпустить пар, сделав генеральную уборку дома или разгрести завалы документов на рабочем столе – как реальном, так и виртуальном.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 для Стрельцов

Вам не стоит давать волю негативным эмоциям – это может увлечь вас слишком далеко от сдержанного и уравновешенного поведения, что, в свою очередь, чревато непоправимыми изменениями в отношениях с людьми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 сентября для Козерогов

Лучший способ избежать нервного срыва, который с большой долей вероятности может произойти в это день, нагрузить себя работой – желательно так, чтобы некогда было и в гору глянуть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 сентября для Водолеев

От серьезных сделок сегодня лучше отказаться – скорее всего, они приведут совсем не к тем результатам, на которые вы изначально рассчитывали, и вместо прибыли принести крупные – и досадные – потери.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 сентября для Рыб

Слабость, которую вы можете почувствовать в этот день, обусловлена не состоянием здоровья, а банальной усталостью – достаточно немного отдохнуть, и все войдет в норму.

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