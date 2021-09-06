Народные приметы, обряды и обычаи 6 сентября

Сычи кричат перед длительным ненастьем.

6 сентября церковь и верующие чтят память священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова, перенесение мощей святителя Петра, митрополита Киевского, всей Руси чудотворца, мученика Татиона, мученицы Сиры девы Персидского, преподобного Георгия Лимниота, Равноапостольного Косьмы Этолийского.

6 сентября: церковный праздник

Святой Евтихий — раннехристианский святой, ученик Иоанна Богослова, епископ Себастии.

Евтихий родился в регионе Фригии (теперь в Турции) в первом веке. Услышав о Христе Спасителе, он стал учеником апостола Иоанна Богослова, а позже помощником и тружеником святого апостола Павла. Он был рукоположен во епископа Себастии (позже переименован в «Самария») в Палестине, проповедовал Евангелие во многих местах, уничтожал храмы идолов.

Претерпев заключение и пытки за веру Христову, закончил Евтихий свою праведную жизнь в глубокой старости в родном городе Себаст. Некоторые исследователи считают, что он погиб мученической смертью на начало II века.

6 сентября: народные традиции

Если дождливый день, то славная осень и щедрый урожай следующего года.

6 сентября: что стоит сделать

"Евтихий — тихие зори" — так в старину называли этот день. Поэтому на Евтихия в лес не ходили, боялись заблудиться или встретиться с лешим. Люди старались не уходить далеко от дома, боялись лесного эхо, красных цветков, кладбищенских и болотных огней.

6 сентября: что категорически запрещено

косить траву;

ложиться спать до захода солнца.

6 сентября: украинские народные приметы

Сычи кричат перед длительным ненастьем.

Если журавли позже обычного улетают в теплые края да еще и при западном ветре — зима опоздает.

Осенью долго не исчезают мухи — осень будет протяжной и снег ляжет поздно.

Пчелы плотно затягивают глазки в ульях прополисом — на холодную зиму.

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