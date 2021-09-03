Зарплати в Україні: у яких регіонах платять більше

Зарплати в Україні: у яких регіонах платять більше

За останніми даними, середня зарплата в Україні складає 14 345 грн.

У липні поточного року середньомісячна заробітна плата у Києві склала 20 956 грн. Цей показник на 46,1% перевищує середньоукраїнський – 14 345 грн.

Також читайте Курс долара і євро на 3 вересня

За даними Державної служби статистики України, у більшості областей спостерігається зниження середньої зарплати у порівнянні з попередніми даними. Так, у липні поточного року у Чернівецькій області спостерігають найбільше зниження середньої зарплати в Україні - мінус 6,4%. У столиці зазначають найбільше підвищення - плюс 2,5%.

Середня місячна зарплата по регіонах України у липні 2021 року:

Україна - 14 345 грн.

Київ - 20 956 грн;

Донецька область - 15 287 грн;

Київська область - 14 543 грн;

Запорізька область - 14 107 грн;

Миколаївська область - 14 072 грн;

Дніпропетровська область - 13 892 грн;

Полтавська область - 13 321 грн;

Львівська область - 12 924 грн;

Рівненська область - 12 866 грн;

Вінницька область - 12 782 грн;

Закарпатська область - 12 745 грн;

Івано-Франківська область - 12 625 грн;

Одеська область - 12 609 грн;

Луганська область - 12 556 грн;

Харківська область - 12 374 грн;

Сумська область - 12 348 грн;

Хмельницька область - 12 338 грн;

Черкаська область - 12 307 грн;

Житомирська область - 12 044 грн;

Тернопільська область - 11 743 грн;

Волинська область - 11 740 грн;

Кіровоградська область - 11 684 грн;

Херсонська область - 11 552 грн;

Чернігівська область - 11 547 грн;

Чернівецька область - 11 350 грн.

Відомості за серпень 2021 року Держкомстатом ще не опубліковано. Також стало відомо, що Кабінет міністрів України запровадив зміни у розрахунку середньої заробітної плати. Тепер враховуватимуть премії та інші стимулювальні виплати, зокрема за місяць.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання