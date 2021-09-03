Зарплати в Україні: у яких регіонах платять більше

За останніми даними, середня зарплата в Україні складає 14 345 грн.
У липні поточного року середньомісячна заробітна плата у Києві склала 20 956 грн. Цей показник на 46,1% перевищує середньоукраїнський – 14 345 грн.
За даними Державної служби статистики України, у більшості областей спостерігається зниження середньої зарплати у порівнянні з попередніми даними. Так, у липні поточного року у Чернівецькій області спостерігають найбільше зниження середньої зарплати в Україні - мінус 6,4%. У столиці зазначають найбільше підвищення - плюс 2,5%.
Середня місячна зарплата по регіонах України у липні 2021 року:
- Україна - 14 345 грн.
- Київ - 20 956 грн;
- Донецька область - 15 287 грн;
- Київська область - 14 543 грн;
- Запорізька область - 14 107 грн;
- Миколаївська область - 14 072 грн;
- Дніпропетровська область - 13 892 грн;
- Полтавська область - 13 321 грн;
- Львівська область - 12 924 грн;
- Рівненська область - 12 866 грн;
- Вінницька область - 12 782 грн;
- Закарпатська область - 12 745 грн;
- Івано-Франківська область - 12 625 грн;
- Одеська область - 12 609 грн;
- Луганська область - 12 556 грн;
- Харківська область - 12 374 грн;
- Сумська область - 12 348 грн;
- Хмельницька область - 12 338 грн;
- Черкаська область - 12 307 грн;
- Житомирська область - 12 044 грн;
- Тернопільська область - 11 743 грн;
- Волинська область - 11 740 грн;
- Кіровоградська область - 11 684 грн;
- Херсонська область - 11 552 грн;
- Чернігівська область - 11 547 грн;
- Чернівецька область - 11 350 грн.
Відомості за серпень 2021 року Держкомстатом ще не опубліковано. Також стало відомо, що Кабінет міністрів України запровадив зміни у розрахунку середньої заробітної плати. Тепер враховуватимуть премії та інші стимулювальні виплати, зокрема за місяць.
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