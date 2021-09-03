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Зарплати в Україні: у яких регіонах платять більше

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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Зарплати в Україні: у яких регіонах платять більше

УНІАН

За останніми даними, середня зарплата в Україні складає 14 345 грн.

У липні поточного року середньомісячна заробітна плата у Києві склала 20 956 грн. Цей показник на 46,1% перевищує середньоукраїнський –  14 345 грн.

За даними Державної служби статистики України, у більшості областей спостерігається зниження середньої зарплати у порівнянні з попередніми даними. Так, у липні поточного року у Чернівецькій області спостерігають найбільше зниження середньої зарплати в Україні - мінус 6,4%. У столиці зазначають найбільше підвищення - плюс 2,5%.

Середня місячна зарплата по регіонах України у липні 2021 року:

  • Україна -  14 345 грн.
  • Київ - 20 956 грн;
  • Донецька область - 15 287 грн;
  • Київська область - 14 543 грн;
  • Запорізька область - 14 107 грн;
  • Миколаївська область - 14 072 грн;
  • Дніпропетровська область - 13 892 грн;
  • Полтавська область - 13 321 грн;
  • Львівська область - 12 924 грн;
  • Рівненська область - 12 866 грн;
  • Вінницька область - 12 782 грн;
  • Закарпатська область - 12 745 грн;
  • Івано-Франківська область - 12 625 грн;
  • Одеська область - 12 609 грн;
  • Луганська область - 12 556 грн;
  • Харківська область - 12 374 грн;
  • Сумська область - 12 348 грн;
  • Хмельницька область - 12 338 грн;
  • Черкаська область - 12 307 грн;
  • Житомирська область - 12 044 грн;
  • Тернопільська область - 11 743 грн;
  • Волинська область - 11 740 грн;
  • Кіровоградська область - 11 684 грн;
  • Херсонська область - 11 552 грн;
  • Чернігівська область - 11 547 грн;
  • Чернівецька область - 11 350 грн.

Відомості за серпень 2021 року Держкомстатом ще не опубліковано. Також стало відомо, що Кабінет міністрів України запровадив зміни у розрахунку середньої заробітної плати. Тепер враховуватимуть премії та інші стимулювальні виплати, зокрема за місяць.

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