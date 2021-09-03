Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше

Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше

По последним данным, средняя зарплата в Украине составляет 14 345 грн.

В июле текущего года среднемесячная заработная плата в Киеве составила 20 956 грн. Этот показатель на 46,1% превышает среднеукраинский — 14 345 грн.

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По данным Государственной службы статистики Украины, в большинстве областей наблюдается снижение средней зарплаты по сравнению с предыдущими данными. Так, в июле текущего года в Черновицкой области наблюдают наибольшее снижение средней зарплаты в Украине — минус 6,4%. В столице отмечают наибольшее повышение — плюс 2,5%.

Средняя месячная зарплата по регионам Украины в июле 2021 года:

Украина — 14 345 грн.

Киев — 20 956 грн;

Донецкая область — 15 287 грн;

Киевская область — 14 543 грн;

Запорожская область — 14 107 грн;

Николаевская область — 14 072 грн;

Днепропетровская область — 13 892 грн;

Полтавская область — 13 321 грн;

Львовская область — 12 924 грн;

Ровенская область — 12 866 грн;

Винницкая область — 12 782 грн;

Закарпатская область — 12 745 грн;

Ивано-Франковская область — 12 625 грн;

Одесская область — 12 609 грн;

Луганская область — 12 556 грн;

Харьковская область — 12 374 грн;

Сумская область — 12 348 грн;

Хмельницкая область — 12 338 грн;

Черкасская область — 12 307 грн;

Житомирская область — 12 044 грн;

Тернопольская область — 11 743 грн;

Волынская область — 11 740 грн;

Кировоградская область — 11 684 грн;

Херсонская область — 11 552 грн;

Черниговская область — 11 547 грн;

Черновицкая область — 11 350 грн.

Сведения по августу 2021 года Госкомстатом еще не опубликованы. Также стало известно, что Кабинет министров Украины ввел изменения в расчете средней заработной платы. Теперь будут учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в частности за месяц.

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