Курс доллара и евро на 3 сентября

Курс доллара и евро на 3 сентября

Стоимость доллара составляет 27,02 грн, а евро — 32,00 грн.

В пятницу, 3 сентября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 3 сентября:

Доллар США — 27,02 грн (плюс 2 коп.).

Евро — 32,00 грн (плюс 7 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 2 сентября:

Доллар США — 26,94/27,10 грн.

Евро — 31,70/32,05 грн.

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