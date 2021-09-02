Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Курс доллара и евро на 3 сентября

Курс доллара и евро на 3 сентября

УНІАН

Стоимость доллара составляет 27,02 грн, а евро — 32,00 грн.

В пятницу, 3 сентября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 3 сентября:

  • Доллар США — 27,02 грн (плюс 2 коп.).
  • Евро — 32,00 грн (плюс 7 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 2 сентября:

  • Доллар США — 26,94/27,10 грн.
  • Евро — 31,70/32,05 грн.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация