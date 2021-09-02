Курс доллара и евро на 3 сентября

Стоимость доллара составляет 27,02 грн, а евро — 32,00 грн.
В пятницу, 3 сентября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 3 сентября:
- Доллар США — 27,02 грн (плюс 2 коп.).
- Евро — 32,00 грн (плюс 7 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 2 сентября:
- Доллар США — 26,94/27,10 грн.
- Евро — 31,70/32,05 грн.
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