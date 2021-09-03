Астролог назвал самые боязливые знаки Зодиака

Не всем дано быть смелыми и отважными, люди зачастую боятся всего и вся.

Кто-то назовет такое состояние трусостью, кто-то – боязливостью, в любом случае каждому из нас известны ситуации, в которым мы побоялись поступить так, как хотели. Астролог Людмила Булгакова назвала самые боязливые знаки Зодиака.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков нельзя называть трусливыми – они просто не любят и не умеют рисковать, поэтому не делают этого без крайней необходимости. Со стороны это иногда может выглядеть как трусость, но на самом деле речь идет о разумной осторожности, которую представители знака демонстрируют довольно часто. Рассчитывать на то, что они пойдут штурмовать баррикад, не приходится, так что нужно воспринимать их такими, какие они есть – осмотрительными, рассудительными и – боязливыми.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы не лезут в драку, если не уверены, что это не будет выгодно лично им: они бывают смелыми, когда понимают, что получат в результате, в остальных же случаях отходят в сторону и ждут, когда все уладится само собой или при активном содействии других людей. Смелость, по мнению представителей знака, является роскошью, которую практичный человек не всегда может себе позволить. Это тот случай, когда группа туристов предпочтет обойти Эверест вместо того, чтобы штурмовать гору.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, несмотря на массу их положительных качеств, тоже боязливы, а если говорить более точно, – трусоваты. Возможно, всему виной колебания, которым они подвержены на перманентной основе, но, случись что-нибудь неприятное, на их поддержку рассчитывать, увы, трудно: так, даже если вы споткнетесь и упадете, представители знака, которые шли с вами рядом, будут стоять и думать, помогать вам подняться или нет. Их внутренние весы уравновесятся только тогда, когда вам поможет случайный прохожий.

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