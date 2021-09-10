Астролог назвал самые стильные знаки Зодиака

Говорят, вкус в одежде и чувство стиля можно выработать в течение жизни – совершенно необязательно получить их от рождения.

Тем не менее, есть люди, которые обладают этими качествами, так сказать, по умолчанию – они просто появились на свет под нужной звездой. Астролог Людмила Булгакова назвала самые стильные знаки Зодиака.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам свойственно чувство прекрасного, которое делает их не только тонкими ценителями искусства – искусствоведами и критиками, но и людьми, ощущающими модные тенденции на интуитивном уровне. Им не нужно посещать фешн-показы и листать журналы мод для того, чтобы понять, как один предмет гардероба сочетается с другим – они никогда не станут совмещать несовместимое, если же их спросить, почему представители знака одеваются именно так, они, скорее всего, ответят: «Я так вижу».

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы интересуются модой и всегда находятся в курсе последних ее тенденций, даже если тщательно срывают этот факт от окружающих – им нравится выглядеть людьми, которые спонтанно и без какой-либо подготовки выбирают для выхода в свет подходящий образ. Они долго – и, разумеется, без свидетелей – крутятся перед зеркалом, примеряя то одно, то другое, подбирают аксессуары и украшения, и, в результате, выглядят на все сто. К тому же, представители знака умеют выбирать добротную и качественную одежду, что тоже идет на пользу их образу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы обожают шопинг – в любой стране мира, в которую забрасывает их жизнь, они прежде всего отправляются по магазинам и только потом в музей, ресторан или на пляж. Именно поэтому они всегда знают, что, как и с чем носят в наступающем сезоне – об этом им «рассказываю» новые коллекции в магазинах. Привозя из поездок – как близких, так и дальних – целые чемоданы новомодных нарядов, они меняют их каждый день, вызывая зависть у своих подруг и коллег.

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