Астролог назвал самые честные знаки Зодиака

Честность – похвальное свойство характера, но оно, увы, присуще далеко не всем.

Кто-то обладает честностью в большей мере, кто-то – в меньшей. Астролог Людмила Булгакова назвала самые честные знаки Зодиака.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, возможно, и сами не рады тому, что постоянно говорят правду – согласитесь, иногда неплохо и соврать, но, прежде чем они успевают подумать, что им сказать, язык уже неосторожно выбалтывает все их тайны. К тому же, у представителей этого знака такое понятие о порядочности, которое не позволяет им лгать. Впрочем, это у них и не получается – сказав неправду, они обязательно попадут в ситуацию, при которой все выйдет наружу, и будут чувствовать себя неловко.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, как известно, цари Зодиака, а где вы видели, чтобы благородные особы лгали – это им как-то не по рангу. Поэтому представители знака не станут обманывать других, даже если в этом будет необходимость, поэтому в большинстве случаев им можно верить на слово – не подведут. Впрочем, и с ними не стоит хитрить – они почувствуют, что их обманывают, и их негодованию не будет предела – они хотят, чтобы с ними обращались так же, как обращаются с другими они сами.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам претит ложь – этот огненный знак считает ниже своего достоинства обманывать других людей. Несмотря на взрывоопасность своего характера, они, скорее промолчат, чем скажут неправду, поэтому им можно доверять во всех жизненных ситуациях. Однако следует помнить, что представители этого знака крайне негативно относятся к чужой лжи, поэтому не стоит и пытаться – последствия такого поступка, коль скоро они заподозрят, что их обманывают, могут быть самыми непредсказуемыми.

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