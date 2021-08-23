Астролог назвал самые смелые знаки Зодиака

Кто-то, пугаясь, вздрагивает от каждого шороха, а кто-то – смело идет навстречу любым страхам, презирая их.

Первых принято называть трусливыми, они не вызывают у нас уважения, а вторых – смелыми, ими мы восхищаемся. Оказывается, на эти качества непосредственно влияет время рождения человека. Астролог Людмила Булгакова назвала самые смелые знаки Зодиака.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы превыше всего ценят свою репутацию смелых и отважных людей, для нее они готовы делать все, что угодно. Одним из главных черт их образа, на который они работают, как и полагается особам королевской крови, является смелость. Справедливости ради надо сказать, что она у представителей знака врожденная, а не показная – среди средневековых рыцарей, сражавшихся с драконами, наверняка были в большинстве своем представителей этого знака.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны смело вступают в схватку с неведомым потому, что действие у них опережает мысль, проще говоря, они сначала делают и только потом думают. В момент поступка, о котором скажут, что он смелый и даже отважный, представители знака просто не отдают себе отчета в том, насколько серьезна как сама опасность, так и ее последствия. Спустя какое-то время – как правило, непродолжительное – они анализирует ситуацию, после чего могут даже прийти в ужас, но благородное дело уже сделано.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы обязаны своей смелостью адреналиновой зависимости, к которой – чего уж тут греха таить – они склонны. Возможность совершить благородный и необдуманный поступок – как раз такой случай, когда можно получить изрядную долю адреналина и почувствовать себя на седьмом небе от счастья. Впрочем, это не умаляет смелость и отвагу представителей знака: кто еще, подобно им, может прыгнуть в парашютом или защитить девушку от хулиганов?

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