Астрологический прогноз на 9 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: идет борьба добра со злом, поэтому велика вероятность конфликтов, которые могут привести к самым неожиданным последствиям. Не стоит принимать важных решений – о них впоследствии придется пожалеть. Бизнес-проекты, начатые в этот день, очень быстро дадут первые «плоды».

Символ дня: Древо познания, борьба Добра со Злом.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий, его лучше провести в покое.

Число дня: 4.

Цвет дня: малахитовый, изумрудный.

Камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, агат, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: категорически запрещены любые хирургические операции. Болезнь, возникшую в этот день, нужно лечить сразу и радикальным образом, в противном случае она молниеносно может перейти в хроническую стадию.

Слова дня: анализ поступающей информации.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: безобидное желание доказать свою правоту может привести к серьезному конфликту, поэтому лучше не спорить даже по мелочам.

Мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты и делать талисманы и обереги, а также гадать на любовь.

Табу дня: нельзя рвать цветы – особенно с корнями – и рубить деревья, даже сухостой.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которым предстоит пожизненный выбор: они постоянно будут решать, в какую сторону им повернуть – добра или зла, и только от этого будет завичесть то, как они проживут свой век.

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