Астрологический прогноз на 9 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: идет борьба добра со злом, поэтому велика вероятность конфликтов, которые могут привести к самым неожиданным последствиям. Не стоит принимать важных решений – о них впоследствии придется пожалеть. Бизнес-проекты, начатые в этот день, очень быстро дадут первые «плоды».
Символ дня: Древо познания, борьба Добра со Злом.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий, его лучше провести в покое.
Число дня: 4.
Цвет дня: малахитовый, изумрудный.
Камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, агат, амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: категорически запрещены любые хирургические операции. Болезнь, возникшую в этот день, нужно лечить сразу и радикальным образом, в противном случае она молниеносно может перейти в хроническую стадию.
Слова дня: анализ поступающей информации.
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: безобидное желание доказать свою правоту может привести к серьезному конфликту, поэтому лучше не спорить даже по мелочам.
Мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты и делать талисманы и обереги, а также гадать на любовь.
Табу дня: нельзя рвать цветы – особенно с корнями – и рубить деревья, даже сухостой.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которым предстоит пожизненный выбор: они постоянно будут решать, в какую сторону им повернуть – добра или зла, и только от этого будет завичесть то, как они проживут свой век.
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