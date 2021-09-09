9 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Сегодня в мире отмечают Всемирный день красоты.

Какой сегодня день

В четверг, 9 сентября, в мире отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи, Всемирный день красоты, День тестера, Международный день алкогольного синдрома плода и Международный день судоку.

В Украине в этот день отмечается День физкультуры и спорта, в КНДР — День образования Корейской Народно-Демократической Республики, в Бразилии — День администраторов и менеджеров, в Словакии — День памяти жертв Холокоста и преступлений на расовой почве, в США — День штата Калифорнии, в Таджикистане — День Независимости.

Памятные даты 9 сентября

1834 — впервые начались занятия в Киевском университете на первом факультете нового университета — философском.

1855 — в ходе Крымской войны после 349-дневной осады британо-французские силы взяли Севастополь.

1913 — киевский военный летчик Петр Нестеров впервые в мире совершил на самолете "мертвую петлю" — одна из фигур высшего пилотажа ("петля Нестерова").

1920 — создан Киевский авиационный завод.

1951 — Народно-освободительная армия Китая вошла в Лхасу. Окончательная ликвидация независимости Тибета.

Войска полка Далай-ламы Дапчи, в частности личный состав, который впоследствии сдался китайским силам в Чамдо на восточном фронте, изображены во время полевых учений за пределами столицы Лхасы, 20 февраля 1951. / Associated Press

Церковный праздник сегодня 9 сентября

9 сентября православная церковь чтит память двух святых с одинаковым именем — Пимена Великого и Пимена Палестинского.

Пимен Великий родился в Египте около 340 года. В юные годы он почувствовал влечение к одинокой жизни и вместе с двумя родными братьями пошел в Скитский монастырь. Однако в 407 году на обитель напали берберы и разрушили ее, а монахи переселились в руины языческого храма. Живя там, они вели столь строгий и праведный образ жизни, заслужив этим уважение у местных крестьян. К Пимену и его братьям стали стекаться люди, требующие добрых советов. Установки монаха позже были собраны в книгу афоризмов. Преподобный Пимен скончался в возрасте около 110 лет.

Пимен Палестинский, память которого также отмечается в этот день, жил в 6 веке. Преподобный жил в пустыне, проводя время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды он рассказал монаху Агафонику о своем грехе, расплаты за который ожидал. Когда он был пастухом, перед его стадом шел человек. Псы бросились на него и растерзали. Он мог его спасти, но не сделал этого. Позже ему было открыто, что он сам умрет такой смертью. Так и произошло.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя рвать на огороде чужие ягоды

Нельзя ходить босиком по росе

Нельзя употреблять алкоголь

Нельзя ругаться и кричать

Нельзя ломать ветки рябине

Нельзя давать деньги в долг

Нельзя свататься

Приметы на 9 сентября

В этот день повсюду на Киевской Руси славили рябину, поэтому праздник имеет еще одно название — Рябинник. Обычно крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Первыми лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после птичек на рябине останется много ягод. Большой урожай рябины предвещал суровые морозы.

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В этот день рябину заваривали с чаем, варили из нее варенье, заготавливали на зиму. На Пимена было принято вывешивать гроздья рябины под крышей дома.

Если до 9 сентября рябина пожелтела, бабье лето удастся, а зима будет ранней и морозной.

Если рябины мало — осенний сезон будет засушливым, а если много, то дождливым и холодным.

Именины 9 сентября

День ангела (именины) сегодня, 9 сентября, отмечают: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

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