Астрологічний прогноз на 9 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: йде боротьба добра зі злом, тому велика ймовірність конфліктів, які можуть призвести до найнесподіваніших наслідків. Не варто ухвалювати важливих рішень — про них згодом доведеться пошкодувати. Бізнес-проєкти, розпочаті цього дня, дуже швидко дадуть перші «плоди».

Символ дня: Древо пізнання, боротьба Добра зі Злом.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій, його краще провести в спокої.

Число дня: 4.

Колір дня: малахітовий, смарагдовий.

Камені дня: зелений нефрит, сардонікс, агат, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: категорично заборонені будь-які хірургічні операції. Хворобу, що виникла в цей день, потрібно лікувати одразу і радикальним чином, в іншому разі вона блискавично може перейти в хронічну стадію.

Слова дня: аналіз інформації, що надходить.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: невинне бажання довести свою правоту може призвести до серйозного конфлікту, тому краще не сперечатися навіть через дрібниці.

Містика дня: можна знімати причину, проводити відвороти, робити талісмани і обереги, а також ворожити на кохання.

Табу дня: не можна рвати квіти — особливо з корінням — і рубати дерева, навіть сухостій.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди, які мають довічний вибір: вони постійно будуть вирішувати, в який бік їм повернути — добра чи зла, і тільки від цього буде залежати те, як вони проживуть свій вік.

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