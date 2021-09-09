У Північній Кореї влаштували військовий парад - ЗМІ

Наразі невідомо, яку військову техніку представили на параді.
Корейська Народно-Демократична Республіка вранці у четвер, 8 вересня, влаштувала у Пхеньяні третій за рік військовий парад.
Про це із посиланням на дані Південної Кореї повідомляє AFP.
"Є ознаки того, що Північна Корея влаштувала парад у четвер, - розповів виданню представник Міністерства оборони Південної Кореї. - Ми уважно стежимо за ситуацією".
Наразі невідомо, яку військову техніку представили на параді і чи перебував на заході північнокорейський лідер Кім Чен Ин. "Більш детальна інформація вимагає подальшого аналізу", - вказав співрозмовник видання.
Як пише NK News із посиланням на джерела в Пхеньяні, опівночі та о першій годині ночі у центрі столиці КНДР вибухнули феєрверки, також було чути, що в небі літають реактивні літаки.
Зауважимо, що 9 вересня відзначають 73-річчя з дня заснування Корейської Народно-Демократичної Республіки. Водночас місцеві ЗМІ поки не публікували жодної інформації про можливий парад.
Нагадаємо, що 14 січня під час військового параду в столиці Корейської Народно-Демократичної Республіки Пхеньяні представили нові балістичні ракети підводних човнів, які в КНДР називають "наймогутнішою зброєю світу".