У Північній Кореї влаштували військовий парад - ЗМІ

Наразі невідомо, яку військову техніку представили на параді.

Корейська Народно-Демократична Республіка вранці у четвер, 8 вересня, влаштувала у Пхеньяні третій за рік військовий парад.

Про це із посиланням на дані Південної Кореї повідомляє AFP.

"Є ознаки того, що Північна Корея влаштувала парад у четвер, - розповів виданню представник Міністерства оборони Південної Кореї. - Ми уважно стежимо за ситуацією".

Наразі невідомо, яку військову техніку представили на параді і чи перебував на заході північнокорейський лідер Кім Чен Ин. "Більш детальна інформація вимагає подальшого аналізу", - вказав співрозмовник видання.

Як пише NK News із посиланням на джерела в Пхеньяні, опівночі та о першій годині ночі у центрі столиці КНДР вибухнули феєрверки, також було чути, що в небі літають реактивні літаки.

Зауважимо, що 9 вересня відзначають 73-річчя з дня заснування Корейської Народно-Демократичної Республіки. Водночас місцеві ЗМІ поки не публікували жодної інформації про можливий парад.

Нагадаємо, що 14 січня під час військового параду в столиці Корейської Народно-Демократичної Республіки Пхеньяні представили нові балістичні ракети підводних човнів, які в КНДР називають "наймогутнішою зброєю світу".

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