В Северной Корее устроили военный парад — СМИ

Пока неизвестно, какую военную технику представили на параде.
Корейская Народно-Демократическая Республика утром в четверг, 8 сентября, устроила в Пхеньяне третий за год военный парад.
Об этом со ссылкой на данные Южной Кореи сообщает AFP.
"Есть признаки того, что Северная Корея устроила парад в четверг, — рассказал представитель Министерства обороны Южной Кореи. — Мы внимательно следим за ситуацией".
Пока неизвестно, какую военную технику представили на параде и присутствовал ли на мероприятии северокорейский лидер Ким Чен Ын. "Более подробная информация требует дальнейшего анализа", — отметил собеседник издания.
Как пишет NK News со ссылкой на источники в Пхеньяне, в полночь и в час ночи в центре столицы КНДР взорвались фейерверки, также было слышно, что в небе летают реактивные самолеты.
Заметим, что 9 сентября отмечают 73-летие со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики. В то же время местные СМИ пока не публиковали никакой информации о возможном параде.
Напомним, что 14 января во время военного парада в столице Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньяне представили новые баллистические ракеты подводных лодок, которые в КНДР называют "самым мощным оружием мира".