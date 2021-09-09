В Северной Корее устроили военный парад — СМИ

Пока неизвестно, какую военную технику представили на параде.

Корейская Народно-Демократическая Республика утром в четверг, 8 сентября, устроила в Пхеньяне третий за год военный парад.

Об этом со ссылкой на данные Южной Кореи сообщает AFP.

"Есть признаки того, что Северная Корея устроила парад в четверг, — рассказал представитель Министерства обороны Южной Кореи. — Мы внимательно следим за ситуацией".

Пока неизвестно, какую военную технику представили на параде и присутствовал ли на мероприятии северокорейский лидер Ким Чен Ын. "Более подробная информация требует дальнейшего анализа", — отметил собеседник издания.

Как пишет NK News со ссылкой на источники в Пхеньяне, в полночь и в час ночи в центре столицы КНДР взорвались фейерверки, также было слышно, что в небе летают реактивные самолеты.

Заметим, что 9 сентября отмечают 73-летие со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики. В то же время местные СМИ пока не публиковали никакой информации о возможном параде.

Напомним, что 14 января во время военного парада в столице Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньяне представили новые баллистические ракеты подводных лодок, которые в КНДР называют "самым мощным оружием мира".

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