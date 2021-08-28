Цена на газ в сентябре: поставщики обнародовали тарифы для населения

Годовые цены в отличие от месячных в первый месяц осени не изменятся.

Газоснабжающие компании обнародовали цены на газ для населения в сентябре 2021 года. Так, по-прежнему, в зависимости от компании, годовая, фиксированная стоимость "голубого топлива" в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр, а месячные тарифы несколько возрастут.

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Об этом сообщает "ГазПравда".

"Годовые базовые цены на газ остаются стабильными и значительно выгоднее месячных тарифных планов четвертый месяц подряд. Как и раньше, в зависимости от компании, годовая, фиксированная цена "голубого топлива" в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), Эвода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр), а также ГК Нафтогаз Украины ( 7,96 грн за кубометр). Самые высокие же ценники на газ — 13,5 грн за куб — установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Однако в целом большинство компаний установила цены до 9 грн за кубометр.

ГазПравда

В свою очередь РБК-Украина со ссылкой на данные на сайтах компаний-поставщиков пишет о росте именно месячных тарифов в сентябре. Однако, стоит отметить, что с мая в Украине как базовая действует именно годовая цена.

"Месячные цены, которые компании предлагают на сентябрь, иногда достигают 20 гривен за кубометр. В частности,"Киевгазэнэрджи" продает газ по 19,80 гривен за кубометр. В августе тариф этой компании был на уровне 15,76 гривен за кубометр. Высокие цены и у других поставщиков: "Черкассы газсбыт" продает газ по 16,76 гривен, "Умань газсбыт" — по 16,78 за 1 куб м", — сообщает издание.

Напомним, что с мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине как базовая действует именно годовая цена. Ее поставщики могут изменять только в сторону понижения. И именно на фиксированные цены потребителей перевели автоматически. В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

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