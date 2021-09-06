Україна готова до початку опалювального сезону на 80%

Україна готова до початку опалювального сезону на 80%

Рівень підготовки відповідає плановим показникам.

Україна готова до початку опалювального сезону на 80%.

Про це заявив міністр розвитку громад Олексій Чернишов, розповіли у Сніданку з 1+1.

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За його словами, рівень підготовки відповідає плановим показникам. Саме тому опалювальний сезон має стартувати вчасно. Також міністр наголосив, що тарифи для населення підвищуватися не будуть.

До слова, опалення мають увімкнути за умови, що середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою за вісім градусів тепла.

Як повідомлялося, українці заборгували за комуналку понад 66 млрд гривень. Найбільше не виплачено за природний газ - це майже 25 млрд грн. За тепло та воду - понад 21 млрд грн.

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