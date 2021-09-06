Уровень подготовки соответствует плановым показателям.

Украина готова к началу отопительного сезона на 80%.

Об этом заявил министр развития общин Алексей Чернышев, рассказали в Сніданку з 1+1.

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По его словам, уровень подготовки соответствует плановым показателям. Именно поэтому отопительный сезон должен стартовать вовремя. Также министр отметил, что тарифы для населения повышаться не будут.

К слову, отопления имеют включить при условии, что среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже восьми градусов тепла.

Как сообщалось, украинцы задолжали за коммуналку более 66 млрд гривен. Больше всего не выплачено за природный газ — это почти 25 млрд грн. За тепло и воду — более 21 млрд грн.

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