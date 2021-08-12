Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 66 млрд грн

Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 66 млрд грн

Больше всего должны за газоснабжение.

Украинцы задолжали за коммуналку более 66 млрд гривен.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Также читайте Правительство изменило нормативы для получения субсидий: что изменилось

Больше всего не выплачено за природный газ — это почти 25 млрд грн. За тепло и воду — более 21 млрд грн.

За централизованное водоснабжение и водоотвод украинцы должны более 6 млрд грн. За распределение электроэнергии задолжали 7 млрд грн.

К слову, по состоянию на конец мая долг достигал 68, 9 млрд грн.

Как сообщалось, Украинская не хватает заработной платы, чтобы покрывать свои потребности. Такое мнение высказал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. По его словам, люди начали использовать свои сбережения. Причина — рост цен, а также уровень инфляции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку