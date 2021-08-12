В Сумской области почти двое суток горела свалка

В Сумской области почти двое суток горела свалка

Причины возгорания выясняются.

В Сумской области почти двое суток спасатели боролись с масштабным пожаром на свалке.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 августа.

Бытовые отходы вблизи Пустовойтовки занялись внезапно. Дымом затянуло окружающие села и автодороги. Когда прибыли пожарные, то 10-метровое пламя бушевало уже на площади одного гектара. Горело и глубоко под залежами мусора.

На помощь местной команде привлекли дополнительные силы спасателей из Сум, Ромен, а также технику предприятий окрестных сел. Бульдозерами территорию, охваченную огнем, отделили и таки потушили. После этого еще почти сутки проливали скрытые очаги тления. Причины возгорания выясняются.

Новости Украины: в Сумской области почти двое суток боролись с масштабным пожаром на свалке

Как сообщалось, в Кропивницкому горела большая свалка: едкий дым накрыл жилые кварталы. Пожар могли повлечь бездомные, которые живут на полигоне. Другая версия: утром неизвестные подожгли сухостой в расположенной неподалеку балке и огонь мог перекинуться на полигон.

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