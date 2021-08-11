Курс доллара и евро на 12 августа

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,4 гривны.
В четверг, 12 августа, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 12 августа:
- Доллар США — 26,80 грн (плюс 5 коп.).
- Евро — 31,41 грн (плюс 5 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 11 августа:
- Доллар США — 26,75/26,90 грн.
- Евро — 31,25/31,60 грн.
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