Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Курс доллара и евро на 12 августа

Курс доллара и евро на 12 августа

УНИАН

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,4 гривны.

В четверг, 12 августа, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 12 августа:

  • Доллар США — 26,80 грн (плюс 5 коп.).
  • Евро — 31,41 грн (плюс 5 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 11 августа:

  • Доллар США — 26,75/26,90 грн.
  • Евро — 31,25/31,60 грн.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация