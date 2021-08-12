Курс доллара и евро на 13 августа

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,4 гривны.
В пятницу, 13 августа, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших двух выходных — субботы и воскресенья, 14 и 15 августа.
Официальные курсы валют Нацбанка на 13 августа:
- Доллар США — 26,76 грн (минус 4 коп.).
- Евро — 31,42 грн (плюс 1 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 12 августа:
- Доллар США — 26,75/26,90 грн.
- Евро — 31,25/31,60 грн.
Читайте также:
- Украинцам не хватает зарплаты на все нужды: в НБУ назвали причину.
- Правительство изменило нормативы для получения субсидий: что изменилось.
- Снижение тарифов на электричество: сколько украинцы будут платить меньше и при каких условиях.
- Украинцы массово сдают валюту: в НБУ объяснили причины.