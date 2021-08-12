Курс доллара и евро на 13 августа

Курс доллара и евро на 13 августа

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,4 гривны.

В пятницу, 13 августа, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших двух выходных — субботы и воскресенья, 14 и 15 августа.

Официальные курсы валют Нацбанка на 13 августа:

Доллар США — 26,76 грн (минус 4 коп.).

Евро — 31,42 грн (плюс 1 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 12 августа:

Доллар США — 26,75/26,90 грн.

Евро — 31,25/31,60 грн.

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