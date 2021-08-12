Пятница, 13-е, 2021: что можно и что запрещено делать

Пятница, 13-е, 2021: что можно и что запрещено делать

В этот день не рекомендуется назначать свадьбу.

Пятница, 13-е — день, который получил популярность благодаря многочисленным суевериям и мифам. Есть даже специальный термин для обозначения этого дня - "параскаведекатриафобия" — боязнь пятницы, 13-о. Эта рассматривается как частный случай трискайдекафобии — боязни числа 13.

Пятница, 13-е, 2021: история и суеверия

Популярным объяснением особого отношения к пятнице, 13-го, распространенным в книгах по альтернативной истории и эзотерике, является история ордена тамплиеров. Мол, именно в пятницу, 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая всё его верховное руководство. В результате последовавшего процесса по обвинениям в ереси и богохульстве его членов орден был распущен, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены.

Также пятница - "плохой" день, ведь в это период распяли Христа. 13 считалось плохим числом у Гомера и Цицерона. В древнееврейской Каббале было 13 духов зла, а Иуда, предавший Христа, был 13 в их компании. К этому же на Тайной вечере тот же Иуда был 13-м сотрапезником. Заметим, что тринадцатая глава Апокалипсиса говорит об Антихристе, а 13 глава Евангелия от Иоанна — о предательстве Иуды.

Самым страшным является именно сочетание пятницы и тринадцяткы. В язычестве пятницу посвящена Фрее, "коллеге" римской Венеры и греческой Афродиты из скандинавской мифологии. Как и Венера с Афродитой, Фреей для древних скандинавов была богиней любви, секса и плодородия. Ее день - именно пятница, тринадцатое.

Пятница, тринадцатое получила дурную славу именно с приходом мужских, солярных (солнечных) культов, а позже и с распространением христианства, когда женская хаотичная магия вытеснилась четкими религиозными рамками священников.

Магическое число тринадцать играет важную роль в оккультных кругах и не означает несчастья.

Во второй половине XX века популяризации этого суеверия послужила также серия фильмов "Пятница, 13-е".

Пятница, 13-е, 2021: что категорически нельзя делать

назначать операции;

начинать новое дело;

садить растения;

оправляться в дальнюю дорогу;

планировать на этот день свадьбу;

нельзя давать деньги в долг;

веселится, выпивать, вкусное есть, смеяться;

быть невнимательным на дороге.

Пятница, 13-е, 2021: что нужно делать

Этот день является особенным только для тех людей, которые верят в магию пятницы, 13, для остальных же это обычный будний день, окончание рабочей недели. Если вы верите в мистическое происхождение этого дня, то важно помнить, что главное – это психический настрой. Постарайтесь не ждать ничего негативного. Если вы не будете настраивать себя на плохое, то ничего страшного не произойдет.

Если вы все же немного опасаетесь этого дня, то посвятите его себе: займитесь омовениями, медитацией, духовными практиками.

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