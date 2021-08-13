Народные приметы, обряды и обычаи 13 августа

Истек сом — до грозы и непогоды.

13 августа церковь и верующие чествуют предпразднство вынесения древ Честного i Животворящего Креста Господня, праведного Евдокима Каппадокиянина, мученицы Улиты.

13 августа: церковный праздник

Праведный Евдоким, уроженец Каппадокии (Малая Азия) жил в IX веке в царствование императора Феофила. Он был сыном благочестивых христиан Василия и Евдокии, знатного рода и известных императору. Праведную жизнь святого Евдокима целиком была направлена в угоду Богу и помощь ближним. Дав обет безбрачия и целомудрия, он избегал разговоров с женщинами и не смотрел на них, только со своей матерью, которую глубоко чтил, он вел полезные для души беседы. За добродетельную жизнь император назначил святого Евдокима правителем Харсианськои области. Выполняя свои обязанности как Божий слуга, праведный Евдоким управлял людьми и судил их справедливо и с кротостью, заботился о бедных, о сиротах и вдовах, был защитником обиженных. Частные христианские подвиги, которые он нес втайне, были известны только Богу.

Своим непорочным жизнью Евдоким угодил Богу, и Господь призвал его в 33-летнем возрасте. Лежа на смертном одре, святой Евдоким завещал положить себя в гроб в той одежде, в котором застанет его смерть. Сразу же после кончины праведного Евдокима от гроба его стали совершаться чудеса, многие больные исцелялись, слава о странных исцеления росла.

Праведный Евдоким считается одним из особых покровителей семейного очага и молитвенников пред Богом.

13 августа: народные традиции

Это последний день перед Успенским постом, когда разрешена скоромная пища. Поэтому было принято, ведь потом будет пост. На Евдокима традиционно засевали ржаное поле. Считали, что лошадь в этот день в поле не сойдет с места, пока мужчина не поблагодарит за помощь бороне.

13 августа: что категорически нельзя делать

ссориться;

подбирать чужие вещи;

брать что-то у незнакомцев;

занимать то.

13 августа: что стоит сделать

От сглаза даже лучше надеть красную шерстяную нить. 13 августа нужно обязательно выйти поработать в поле или огород, тогда и другие дела будут ладиться. Если встретите паука или жука, то просто пропустите его, чтобы не навлечь беду.

13 августа: Украинские народные приметы

Зеленая дождевая лягушка меняет свою окраску на коричневую жди дождя.

Рыба выигрывает у самой поверхности, а ловиться на удочку не хочет — вскоре пойдет дождь.

Из пруда пахнет свежей рыбой — этого же дня пойдет дождь.

Истек сом — до грозы и непогоды.

Пиявки быстро движущихся в воде — будет сильный ветер.

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