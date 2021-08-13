Астрологический прогноз на 13 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: хорошее время для любой умственной работы – писательской, журналистской и научной деятельности. У многих обнаружатся способности к зарабатыванию денег, включая тех, кто всегда был уверен, что ими не обладает. Можно покупать и продавать.
Символ дня: журавли, облака.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: неблагоприятный для активных действий день.
Число дня: 6
Цвет дня: синий, сапфировый.
Камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: органы дыхания.
Болезни дня: не стоит начинать курс новых препаратов – их влияние на организм может оказаться непредсказуемым.
Слова дня: отдых от напряженной работы.
Геометрическая фигура дня: овал.
Брак и отношения дня: можно мириться с теми, с кем поссорились – любимыми людьми или супругами.
Мистика дня: можно проводить обряды на любовь.
Табу дня: не рекомендуется брать и давать деньги в долг.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, обладающие феноменальными творческим способностями, поэтому они чаще всего выбирают соответствующие профессии – актеров, режиссеров, художником и музыкантов – и достигают в них серьезных высот.
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