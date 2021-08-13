Астрологический прогноз на 13 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: хорошее время для любой умственной работы – писательской, журналистской и научной деятельности. У многих обнаружатся способности к зарабатыванию денег, включая тех, кто всегда был уверен, что ими не обладает. Можно покупать и продавать.

Символ дня: журавли, облака.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: неблагоприятный для активных действий день.

Число дня: 6

Цвет дня: синий, сапфировый.

Камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: органы дыхания.

Болезни дня: не стоит начинать курс новых препаратов – их влияние на организм может оказаться непредсказуемым.

Слова дня: отдых от напряженной работы.

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: можно мириться с теми, с кем поссорились – любимыми людьми или супругами.

Мистика дня: можно проводить обряды на любовь.

Табу дня: не рекомендуется брать и давать деньги в долг.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, обладающие феноменальными творческим способностями, поэтому они чаще всего выбирают соответствующие профессии – актеров, режиссеров, художником и музыкантов – и достигают в них серьезных высот.

Читайте также: Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: день, когда удача улыбнется интеллектуалам

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку