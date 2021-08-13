В Facebook и Amazon передумали возвращаться в офисы: опасаются "Дельты"

На удаленной работе возможно останутся зарубежные сотрудники компаний.
В Facebook подтвердили, что передували возвращать сотрудников в США в офисы до января 2022 года из-за опасений о распространении штамма коронавируса "Дельта".
Об этом информирует NBC News.
В компании заявили, что определяют возможность возращения работников в офисы исходя из данных, а не каких-либо дат. На удаленной работе возможно также останутся зарубежные сотрудники компании, добавили в корпорации.
Ранее фирма планировала возвращение работников в офисы в октябре 2021 года.
Ранее похожее решение приняли в Amazon. Корпорация считала, что ее сотрудники смогут возобновить работу в офисах с начала сентября, но в итоге перенесли этот срок минимум до 3 января 2022 года.
Заметим, что сейчас больше всего заразившихся и скончавшихся от коронавируса зарегистрировано в США, где выявлено более 36 млн инфицированных COVID-19. Число жертв превысило 618 тысяч.
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