Происхождение коронавируса: ВОЗ намерена создать новую группу экспертов для изучения COVID-19

ВОЗ призвал правительства всех стран деполитизировать ситуацию.

Всемирная организация здравоохранения намерена создать новую группу экспертов для работы над выяснением происхождения COVID.

"ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены", — говорится в сообщении.

Группа будет отвечать за консультирование ВОЗ для вопросов разработки глобальной структуры для изучения возникновения будущих новых патогенов с потенциалом пандемии. А относительно коронавируса будет проведено новое исследований.

ВОЗ призвал правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса.

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Организация также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения коронавируса для того, чтобы собрать достаточно данных о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые прибыли в Китай, чтобы исследовать происхождение коронавируса, заявили, что невозможно установить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане. В то же время они считают, что вряд ли он пропитался с китайской лаборатории.

В исследовании ученых из Кембриджского, Гавайского университетов и Потсдамского института изучения изменений климата ученые зафиксировали изменения типа растительности в китайской провинции, что создало среду для распространения летучих мышей, которые являются носителями SARS-CoV-2.

Напомним:

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол обнародовал отчет с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV).

Уханьского института вирусологии (WIV). Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к выводу, что риск несчастного случая был "чрезвычайно низким". В отчете говорится, что "не было сообщений о респираторных заболеваниях, совместимых с COVID-19 в течение недель/месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих в результате серологического скрининга на SARS-CoV-2".

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Детали происхождения коронавирусной инфекции — "Секретные материалы"

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