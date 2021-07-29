Блинкен обсудил с гендиректором ВОЗ новое исследование происхождения коронавируса в Китае

Блинкен обсудил с гендиректором ВОЗ новое исследование происхождения коронавируса в Китае

Еще один этап расследования необходим для того, чтобы "лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие".

США поддерживают намерение Всемирной организации здравоохранения провести новые исследования о происхождении COVID-19, в частности в Китае.

Соответствующее заявление американский государственный секретарь Энтони Блинкен озвучил гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу во время встречи в Кувейте.

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Отмечается, что второй этап расследования необходим для того, чтобы "лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие".

Следующий этап исследования, указал Блинкен, должен быть "своевременным, основанным на фактах, прозрачным, управляемым экспертами и свободным от вмешательства". Госсек также подчеркнул важность объединения международного сообщества по этому вопросу.

Кроме того, глава Госдепа США обговорим с гендиректором ВОЗ возможности сотрудничества для продолжения реформ и укрепления ВОЗ, а также повышение глобальной готовности к пандемии и потенциала реагирования во всех направлениях.

Стороны обязались "работать вместе со всеми государствами-членами для достижения значимого, конкретного прогресса в укреплении глобальной безопасности в области здравоохранения для предотвращения, выявления и реагирования на будущие пандемии и угрозы здоровью".

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Как сообщалось, Китай не позволил Всемирной организации здравоохранения провести новое расследование о происхождении коронавируса COVID-19.

Недавно генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Заметим, что его заявление противоречит отчету Всемирной организации здравоохранения относительно происхождения коронавируса, в котором эксперты называли версию об утечке вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склоняясь к передаче COVID-19 от летучих мышей к людям через другое животное-носителя.

Правительства 14 стран, в том числе Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Южной Кореи, Словении, Великобритании и США, выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19.

Напомним, что приезду команды экспертов в Ухань предшествовали месяцы дипломатических споров, которые привели даже к публичной жалобе гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Ранее ряд стран призвал Всемирную организацию здравоохранения вернуться в Китай для дальнейшего расследования происхождения пандемии COVID-19.

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