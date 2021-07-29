В США в результате утечки на химзаводе погибли два человека, еще 30 — пострадали

В атмосферу попало 45 килограммов смеси с уксусной кислотой.
В американском штате Техас в среду, 28 июля, в результате утечки на химическом заводе недалеко от Хьюстона погибли два человека, а еще 30 пострадали.
Об этом сообщает NBC News.
По данным химкомпании LyondellBasell, в атмосферу попало около 45,3 килограмма смеси, содержащей уксусную кислоту. Отмечается что влияние неразбавленного химического вещества может вызвать серьезные ожоги и повреждения глаз.
В то же время, как известно, 24 пострадавших из 30 госпитализированных после обследования врачами поехали домой.
Группа по реагированию на инциденты остановила утечку и провела мониторинг качества воздуха рядом с заводом. "Никакой причины для беспокойства" жителей нет, уверяют специалисты.
"Мы глубоко сожалеем об этом инциденте, — отметили в LyondellBasell. — Мы хотим понять, что произошло и почему".
Сейчас компания сотрудничает с местными властями в расследовании инцидента.
Напомним, что в Германии по меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в парке для химической промышленности в Леверкузене. Число пострадавших возросло до 31.