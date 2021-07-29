Оля Полякова показалась в бикини и ответила на хейт о ее груди

Артистка эмоционально ответила подписчикам.
Популярная певица Оля Полякова эмоционально ответила хейтерам.
Так, артистка запостила фото с отдыха во Франции. На снимке артистка предстала в бикини в цветочный принт. Впрочем, фолловеров озадачил бюст звезды.
В комментариях пользователи писали, что Оля сделала неудачную маммопластику.
- Ой, какой стремный силикон! Плохой ракурс для фото!
- Сиськи, пожалуй, силиконовые!
- Боже, сколько же силикона
- Фигура реально роскошная!!! Но грудь делал рукожопый хирург
В ответ на это Полякова заявила, что у нее натуральная грудь.
Вскоре исполнительница запостила новое фото в купальнике и ответила комментаторам.
"Бляха муха… Да некоторые здесь охренели… от безнаказанности… Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды… Неужели людей оценивают только по внешности… Это же бред, когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги, задницу, чем сострадание, губища, чем собственную позицию??? Какая вам разница, у кого из чего что сделано, или не сделано… Неужели человек становится хуже, если вы находите у него физический изъян (на ваш вкус)??? Вы понимаете, что внешность это чистая вкусовщина, и то, что нравится одному, не любо другому, и это вообще не предмет для спора! Я выдержу любой хейт и критику… Мне пох, но подумайте о наших детях и подростках, вы же, с*ка, их тоже не жалеете, ведь самые ейджисткие и бодишеймерские коменты исходят от женщин!!! Что надо иметь в башке, что бы писать подростку ты жирная, страшная итд, что нужно иметь в голове и душе... Короче, надоело вас лечить, некоторым поможет только лоботомия… А тем, кто умеет думать… думайте!" — заявила певица.
Напомним, ранее Оля Полякова ответила на хейт по поводу бранной песни ее 16-летней дочери. Артистка отметила, что всегда будет поддерживать Машу.