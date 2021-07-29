Украинец Романчук получил "бронзу" в финале на Играх в Токио

Украинец Романчук получил "бронзу" в финале на Играх в Токио

24-летний спортсмен уступил Финке и Пальтриньери.

В Токио 29 июля в 10:30 по местному времени (4:30 по Киеву) украинский пловец Михаил Романчук выступил в финале на дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2020.

Наш 24-летний соотечественник стал бронзовым призером финального заплыва с результатом 7.42,33, уступив американцу Роберту Финке (7.41,87) и итальянцу Грегорио Пальтриньери (7.42,11).

Еще один украинец Сергей Фролов приплыл шестым, преодолев 800 метров за 7.45,11.

Напомним, что во время квалификационного заплыва Романчук с результатом 7.41,28 установил новый национальный и олимпийский рекорд.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, а также пловец Михаил Романчук.

Новости мира: украинский пловец Михаил Романчук установил новый олимпийсьий рекорд

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