Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают лучшие пути для решения проблем.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 июля 2021 рассказывает, что Козорог могут раствориться в любви, а Львам стоит овладеть их силу.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Постоянно двигайтесь вперед. В отношениях работайте над развитием. В решении рабочих ситуаций проявите активность.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка мечей"

Остерегайтесь проблем. В любви будет больно. А на работе ожидайте новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка мечей"

НЕ увязают в быту. В любви не перекладывайте все на плечи второй половинки. В карьере рассчитывайте только на себя.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева пентаклей"

Будьте рассудительными. В отношениях прислушайтесь к совету мудрой женщины. На работе задумайтесь над новым финансовым проектом.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Император"

Освойте свою силу. В отношениях продемонстрируйте характер. В движении по карьерной лестнице стоит не останавливаться.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Вы можете разочароваться в собственных убеждениях. В любви вас может заполонить горечь потери. На работе остерегайтесь врагов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Башня"

Помните о том, что все меняется. В отношениях будьте осторожны. На работе лучше возьмите отгул.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король пентаклей"

Дела должны улучшиться. В отношениях выберите цель и начните откладывать средства вместе. На работе требуйте премию.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз жезлов"

Покажите вашу энергию. В постели попробуйте что-то новое. А на работе продемонстрируйте профессионализм.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Растворитесь в любви. В отношениях старайтесь больше. А на работе можно включить эмоции.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка мечей"

Вам нужен отдых. В отношениях — пойдите на свидание. А на работе стоит уйти в отпуск.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Императрица"

Работайте дальше и получите хороший результат. Отношения могут принести плоды. На работе проявите профессионализм.

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