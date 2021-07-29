Количество смертей от коронавируса в мире выросло на 21% — ВОЗ

Количество смертей от коронавируса в мире выросло на 21% — ВОЗ

От осложнений COVID-19 умерли более четырех миллионов человек.

В мире количество умерших от COVID-19 в период с 19 по 25 июля составило 69 тысяч человек и выросло на 21% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом в среду, 28 июля, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего с начала пандемии от вызванного коронавирусом заболевания умерли более четырех миллионов человек.

Впрочем, эксперты ВОЗ отмечают, что не все инфицированные коронавирусом умершие попадают в их статистику, ведь многие из них имели тяжелые предыдущие заболевания.

Кроме того, в период с 19 по 25 июня в мире зарегистрировали 3,8 миллиона случаев заражения COVID-19, что на 8% больше, чем на предыдущей неделе.

Всего с начала пандемии зафиксировано почти 194 миллиона заражений.

Также в ВОЗ обнародовали результаты исследований эффективности одобренных организацией вакцин от коронавируса: Astrazeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/Biontech, Sinovac и Sinopharm.

Отмечается, что эффективность более 80% демонстрируют вакцины Astrazeneca, Moderna, Pfizer/Biontech и Sinovac. А препараты Astrazeneca и Pfizer/Biontech значительно снижают вероятность тяжелого течения болезни в случае инфицирования более заразным COVID-штаммом "Дельта".

Ранее эксперты США заявили, что даже полностью вакцинированные от COVID-19 люди могут передавать впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса "Дельта" и подвергать опасности детей, лица с ослабленным иммунитетом и непривитых в целом.

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