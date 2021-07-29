Facebook потребует от сотрудников из США COVID-вакцинации

Facebook также работает над поиском вариантов для тех, кто не может получить прививку.

Американская корпорация Facebook в среду, 28 июля, заявила о том, что ее сотрудники из США не смогут вернуться в офисы без вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает CNBC.

"Когда наши офисы снова откроются, мы будем требовать от всех, кто приезжает на работу в любой из наших кампусов в США, пройти вакцинацию", — заявила вице-президент компании по вопросам HR Лори Голер.

По ее словам, Facebook также работает над поиском вариантов для тех, кто не может получить прививки по медицинским или иным причинам.

В то же время, указывают в компании, штатные сотрудники могут продолжать работать из дома после пандемии COVID-19, если это возможно.

Между тем генеральный директор Google Сундар Пичай заявил своим подчиненным, что открытие офисов откладывается на месяц на фоне стремительного распространения штамма коронавируса "Дельта", впервые обнаруженного в Индии. Однако он подтвердил, что для возвращения на работу сотрудникам необходимо будет привиться от COVID-19.

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Apple также ранее отложила возобновление очной формы работы, однако не заявляла о требовании вакцинации для своих сотрудников. Взамен компания потребует, чтобы клиенты и персонал носили маски во многих ее розничных магазинах в США независимо от статуса вакцинации.

Как сообщалось, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям, призвав даже вакцинированных от COVID-19 граждан вернуться к ношению масок. Все из-за штамма "Дельта", который, по новым данным, могут передавать даже полностью привитые.

Новости мира: в США из-за штамма "Дельта" маски рекомендуют носить даже вакцинированным

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