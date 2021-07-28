Эксперты США изменили рекомендации о ношении масок для COVID-вакцинированных

Новые рекомендации связаны со стремительным распространением нового штамма коронавируса "Дельта".
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) во вторник, 27 июля, обновили рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям, призвав даже вакцинированных от COVID-19 граждан вернуться к ношению масок.
Об этом сообщает The Associated Press.
В CDC настаивают на том, что жителям штатов, где фиксируют стремительное распространение нового штамма коронавируса "Дельта", стоит носить маски независимо от статуса вакцинации.
Эксперты также советуют использовать это средство индивидуальной защиты всем учителям, ученикам и сотрудникам школ.
Заметим, что в Лос-Анджелесе и Сент-Луисе местные власти недавно приняли решение о возвращении требования об использовании масок в помещении на фоне всплеска инфекций COVID-19.
В то же время приказ относительно ношения масок внутри общественных помещений сейчас действует в 60% округов США, где за последнюю неделю зарегистрировано не менее 50 новых случаев на 100 тысяч человек.
Как сообщалось, директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила, что вакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом. "Это превращается в пандемию невакцинированных", — высказалась она.