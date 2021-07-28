Эксперты США изменили рекомендации о ношении масок для COVID-вакцинированных

Новые рекомендации связаны со стремительным распространением нового штамма коронавируса "Дельта".

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) во вторник, 27 июля, обновили рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям, призвав даже вакцинированных от COVID-19 граждан вернуться к ношению масок.

Об этом сообщает The Associated Press.

В CDC настаивают на том, что жителям штатов, где фиксируют стремительное распространение нового штамма коронавируса "Дельта", стоит носить маски независимо от статуса вакцинации.

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Эксперты также советуют использовать это средство индивидуальной защиты всем учителям, ученикам и сотрудникам школ.

Заметим, что в Лос-Анджелесе и Сент-Луисе местные власти недавно приняли решение о возвращении требования об использовании масок в помещении на фоне всплеска инфекций COVID-19.

В то же время приказ относительно ношения масок внутри общественных помещений сейчас действует в 60% округов США, где за последнюю неделю зарегистрировано не менее 50 новых случаев на 100 тысяч человек.

Как сообщалось, директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила, что вакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом. "Это превращается в пандемию невакцинированных", — высказалась она.

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