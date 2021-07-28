Умер сооснователь группы Slipknot Джои Джордисон

Музыкант "мирно умер во сне".

Сооснователь американской ню-метал группы Slipknot, ударник и гитарист Джои Джордисон в понедельник, 26 июля, ушел из жизни в возрасте 46 лет.

Об этом пишет журнал Rolling Stone.

Представитель его семьи рассказал, что музыкант "мирно умер во сне". В то же время причина смерти не разглашается.

"Смерть Джои оставила в нас пустые сердца и чувство невыразимой печали", — говорится в заявлении родных Джордисона, которые сообщили о намерении провести частную панихиду.

Они обратились ко "всем, кто знал Джои, понимал его сообразительность, нежный характер, огромное сердце и любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой" с просьбой "уважать нашу потребность в уединении и покое".

Джордисон играл с группой металлистов из Де-Мойна, штат Айова, которые называли себя Pale Ones, а затем Meld, пока он не предложил им сменить название на Slipknot в 1995 году.

За несколько лет состав группы расширился до девяти участников, которые носили устрашающие маски. "Бешеные ритмы Джордисона и бласт-биты дэт-метала стали решающими составляющими внезапного успеха группы", — говорится в материале.

Ударник покинул команду в 2013 году, указав на "личные причины". Через несколько лет он рассказал, что ушел из-за неврологического заболевания.

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"Я действительно заболел ужасной болезнью под названием поперечный миелит, я потерял ноги, — отметил он во время церемонии вручения награды Metal Hammer Golden Gods Awards в 2016 году. — Я больше не мог играть. Это была форма рассеянного склероза, чего я бы не пожелал даже своему врагу".

Кроме Slipknot, Джордисон также основал Vimic, был гитаристом хоррор-панк-группы Murderdolls, ударником альт-метал группы Scar the Martyr, Sinsaenum и т. д.

Ранее на 82 году жизни скончался один из самых известных музыкальных продюсеров в истории Фил Спектор. Он оказал большое влияние на музыку 1960-х, спродюсировал хиты для Beatles, Тины Тернер, Rolling Stones, Боба Дилана и создал собственный метод записи альбомов. Однако умер в тюрьме, отбывая срок за жуткое убийство, в котором так и не признался. Каким на самом деле был легендарный продюсер — читайте по ссылке.

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